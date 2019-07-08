До середины июля липчанам запретили появляться в лесах

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-08T16:19:57+03:00

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В Липецкой области вновь ввели ограничение на посещение лесов. Об этом стало известно в этот понедельник, 8 июля. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность в лесах региона в период высокой пожарной опасности. Так, липчанам запрещено посещать леса и въезжать туда на машинах вплоть до 23 июля.

Сотрудники областного управления лесного хозяйства совместно с правоохранителями организовали контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспорта, пребывающих в лесах. В период ограничения сотрудники органов и управления будут устраивать рейды, в ходе которых выявлять и пресекать факты нарушения правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU