2019-07-08T17:31:19+03:00
Общество

В Липецке браконьер сетью выловил рыбы на 30000 рублей

Липчанина поймали на Матырском водохранилище
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке браконьер ловил рыбу сетьюВ Липецке браконьер ловил рыбу сетьюФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в районе Матырского водохранилища поймали браконьера. Об этом сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства. В пятницу, 5 июля, липчанин ловил рыбу сетью с лодки, что категорически запрещается. Более того, рыбачил мужчина на особо охраняемой природной территории регионального значения - Липецкого зоологического заказника. Так, рыбак незаконно добыл 11 плотвичек, 15 окуней, 8 лещей и 6 судаков. Последние считаются ценным видом.

В 4.45 утра его заметил инспектор Липецкого отдела рыбоохраны. По предварительным данным, мужчина выловил рыбы на 30 тыс. рублей, тем самым причинив водным биологическим ресурсам вред. Материалы дела планируют направить в территориальные органы дознания. Виновника ждет наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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