Под Липецком пропал 70-летний хромой пенсионер

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-09T09:08:32+03:00

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В Липецкой области пропал пенсионер. 70-летнего Юлина Бориса Александровича ищут родственики, волонтеры и полиция. В воскресенье, 7 июля, около 11 часов утра он вышел из дома в селе Вязово Лебедянского района. С тех пор о местонахождении Бориса Юлина ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые.

Был одет: серая олимпийка на молнии, темно-зеленые джинсы, черные ботинки-дутики, белая бейсболка.

С собой: железная трость.

Особые приметы: седые борода и усы, хромает.

Просьба ко всем, кто видел Бориса Юлина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU