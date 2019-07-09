В Липецке наркодилер и вор промышляли кражами велосипедов

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-09T09:39:26+03:00

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В июне в отдел полиции Липецка обратилась 32-летняя женщина. В заявлении она указала, что с лестничной площадки ее дома по улице Гагарина кто-то похитил 2 велосипеда.

По данным пресс-службы регонального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались неработающие липчане, 36 и 37 лет. Мужчины ранее судимы. Один - за совершение аналогичных преступлений. А второй за незаконный оборот наркотиков. Их заключили под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают причастность мужчин к совершению других подобных преступлений в городе. Так, в минувший понедельник, 8 июля, возбудили еще одно уголовное дело по факту кражи велосипеда, совершенного с летсничной площадки подъезда дома по улице Титова. Предполагаемый вор - 37-летний липчанин, судимый за оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU