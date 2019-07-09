В Липецке на улице Папина снесут 9 столбов и расширят дорогу

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-09T10:12:02+03:00

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В Липецке началась подготовка к масштабной реконструкции на улице Папина. Напомним, это произойдет из-за ремонта проспекта Победы. Во время 2 этапа реконструкции, когда перекроют дорогу от Кольцевой до площади Победы, именно по Папина пустят транспорт.

На магистрали демонтируют опорные сети. Провода уберут под землю. Почти 2,5 км новой кабельной линии проложит "ЛГЭК". Как сообщили в пресс-службе организации, сети протянут от Индустриально-строительного колледжа до кольца Центрального рынка. Строители уже прокладывают под землей трубы,в которые протянут сам кабель.

Так, до конца года рабочие демонтируют 9 столбов высоковольтной линии электропередачи. Благодаря чему расширят проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU