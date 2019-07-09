На Липецк надвигается непогода: ливни, грозы и сильный ветер

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-09T12:08:02+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о непогоде. В этот вторник, 9 июля, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня в Липецке и области ожидается гроза. Местами ливни. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, при грозах порывы ветра могут достигать 17 17 м/с.

Напомним, во время обильных осадков лучше воздержаться от поездок по городу. Находясь в машине, не стоит пытаться проехать подтопленные участки. Остановитесь на обочине, включите аварийные огни и переждите ливень. Если вода начнет стремительно пребывать, следует выйти из автомобиля и встать на возвышенный участок или в ближайшее здание.

В случае происшествия звонить по телефону "112" - номеру вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU