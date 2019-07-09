В Липецке стартовала акция "Летнее чтение"

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-09T13:31:40+03:00

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В Липецке стартовала всероссийская акция "Летнее чтение". Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте http://www.summer-reading.ru. После чего получить список из 3 книг, которые нужно прочитать, написать на каждую из них реценцию и прислать свои отзывы на электронную почту info@summer-reading . Список книг формируется случайным образом. Прислать рецензии нужно успеть до 10 сентября. Победителя выберет компетентное жюри. Автору лучших рецензий подарят электронную книгу.

Кстати, по словам организатора "Летнего чтения" Дины Кюнбергер, за первый день в акции зарегистрировалось более 200 человек. Кроме липчан сразиться за приз решили жители Хабаровска, Сочи, Челябинска, Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Кроме того, заявки поступали из Китая, Эстонии, Белоруссии и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU