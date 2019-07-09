2019-07-09T15:32:47+03:00
Политика

Два липецких политика вошли в топ-100 богатейших госслужащих России

Николай Борцов и Игорь Артамонов попали в список Forbes
Лия МУРАДЬЯН
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Врио губернатора на 74 строчке рейтингаВрио губернатора на 74 строчке рейтингаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Два липецких политика попали в топ-100 богатейших госслужащих и депутатов России. Рейтинг доходов под названием «Власть и деньги» опубликовал журнал Forbes. В двадцатке богатейших оказался депутат Государственной Думы VII созыва липчанин Николай Борцов, который ранее избирался в ГД по списку Липецкой региональной группы партии.

Николай Борцов занял 12 место в рейтинге. Его состояние в 2019 году оценивается в 988.5 млн. рублей, ровно столько же суммарный доход семьи депутата. Эта сумма соответствует той, что была в весеннем отчете чиновников и депутатов. В собственности 12 объектов недвижимости. В 2017 году Николай Борцов был на 19 месте рейтинга, с состоянием в 605 млн. рублей. С тех пор состояние депутата ГД увеличилось на 383.5 млн. рублей. Основной капитал от продажи 75.5% акций «Лебедянского» комбината PepsiCo в Липецкой области.

На 74 строчке рейтинга оказался врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Его доход оценивается в 195.81 млн. рублей, суммарный доход семьи – 212.94 млн. рублей. В собственности 8 объектов недвижимости. Напомним, что в 2018 году Артамонов в качестве врио заработал лишь 697 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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