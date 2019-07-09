В Липецке убийца получил 14 лет особого режима за смерть полуторагодовалого ребенка

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-09T16:55:41+03:00

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Левобережный суд Липецка вынес приговор по громкому делу о жестоком избиении полуторагодовалого ребенка, которое произошло в июле 2018 года. Согласно материалам дела, отсидевший 16-лет за убийство и разбой мужчина нашел себе в Липецке любовницу с малолетними детьми.

Женщину не смутило тяжкое уголовное прошлое нового избранника, и та безбоязненно оставляла с новым любовником своих маленьких детей. 9 июля, когда мать в очередной раз куда-то отлучилось, убийца решил заняться воспитанием ее полуторагодовалого сынишку. Уголовнику что-то не понравилось, и он принялся избивать беспомощного и ничего не понимающего малыша.

Негодяй нанес около девяти сильных ударов по тельцу и голове ребенка. Спустя несколько дней малыш скончался от побоев. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 – умышленное причинение вреда в отношении малолетнего, повлекшее смерть.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый не признавал вину и несколько раз менял показания. Но обвинению все же удалось доказать его причастность к смерти ребенка. В итоге уголовника приговорили к 14 годам в колонии особого режима. Приговор еще не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU