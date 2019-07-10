2019-07-10T08:34:28+03:00
Общество

В Липецке автоинспекторы проверяли, как водители пропускают машины спецслужб

Эксперимент с последующими штрафами проходил на улицах города
Лия МУРАДЬЯН
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Штрафовали водителей, которые не пропустили "Скорую"Штрафовали водителей, которые не пропустили "Скорую"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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В минувший вторник, 9 июля, в Липецке прошел необычный эксперимент ГИБДД. В течение нескольких часов по городу носились машины «скорой помощи» с сиренами и проблесковыми маячками и за ними также с сиренами следовали экипажи ДПС. Кстати эксперимент ввел граждан в некоторое замешательство, многие решили, что в городе что-то стряслось.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, «Скорая помощь» ехала на реальный вызов, а машины ДПС следовали за ней уже в целях проверки. По ходу движения автоинспекторы снимали на видео всех, кто не уступал дорогу спецмашинам. На каждого нерадивого водителя составляли протокол.

Эксперимент показал, что в Липецке по большей части сознательные водители, которые понимают, что кому-то срочно нужна помощь врачей, они сразу перестраивались в другой ряд, чтобы пропустить «скорую». Но были и такие, кто не понимал, что от них может зависеть жизнь человека, и ехали дальше, не пропуская спецмашину. А ведь на месте человека, чья жизни висит на волоске и счет идет на секунды, может оказаться любой.

По данным ГИБДД, всего за время проверки не пропустили «скорую» 8 водителей. Каждому грозит от 500 рублей штрафа до лишения прав на срок от 1 до 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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