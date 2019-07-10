В Липецке у женщины в МФЦ украли сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-10T09:23:09+03:00

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В Липецке раскрыли кражу в общественном учреждении, которая произошла в субботу, 6 июля. В этот день в офисе МФЦ по улице Боевой проезд у 45-летней женщины украли сумку, в которой были 4000 рублей и две банковские карты.

Воровку вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась безработная 41-летняя жительница Липецка. Воровку задержали, сейчас она дает показания в городском отделе полиции №4.

А в Задонском районе обворовали 63-летнюю пенсионерку. В поселке Тимирязевка на улице Лесной кто-то снял с двери сломанный навесной замок, пролез в дом и украл 6000 рублей. Пенсионерка заявила о краже 9 июля. Под подозрение попал 54-летний местный безработный.

ИСТОЧНИК KP.RU