2019-07-10T09:52:49+03:00
Происшествия

Под Липецком угонщик разбил «Ладу Ларгус Кросс»

Машину нашли на той же улице, где и угнали
Лия МУРАДЬЯН
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Угонщика задержалиУгонщика задержалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области раскрыли угон автомобиля, который произошел 1 июля в городе Грязи. В полицию обратился 46-летний мужчина и рассказал, что его машина «Лада Ларгус Кросс» пропала от дома по улице Островского.

Автомобиль вскоре нашли сотрудники полиции. Как оказалось, угонщик далеко не уехал. Универсал разбили и бросили на той же улице Островского. Через некоторое время вычислили и подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 25-летний безработный житель Грязей. Парня задержали.

Также в Липецке вычислили велосипедного вора. Преступление произошло еще 15 июня на улице Космонавтов. 40-летняя женщина оставила велосипед на лестничной площадке четвертого этажа, где его заметили воры. Как выяснилось, на чужом велосипеде уехал 53-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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