Восторг и сотни фото: огненное небо на закате поразило липчан
В минувший вторник, 9 июля, липчане увидели невероятный закат. Вечером, буквально на несколько минут из-за туч выглянуло солнце. Весь мир преобразился и окрасился в розовые, красные и нежно персиковые тона. Казалось, будто небо вот-вот коснется земли, опуская легкие, разноцветные облака.
Просто восторг! Огненное небо на закате поразило липчан.Невероятный закат в Липецке
Невероятный закат в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
Жители Липецка не смогли пройти мимо такой красоты. Соцсети тут же заполонили фотографии и видео этого чуда, которое создала природа. А под снимками - десятки комментариев от восхищенных интернет-пользователей.
К сожалению, такая красота продлилась недолго. Через 5-7 минут все заволокло тучами и пошел дождь. В память об удивительном закате остались только фотографии и видео.
Дорогие читатели! Если вы тоже успели запечатлеть этот необыкновенный закат, можете поделиться снимками в нашей группе https://vk.com/kplipetsk
Красочный закат в Липецке.
Невероятный закат в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU