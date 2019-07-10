Восторг и сотни фото: огненное небо на закате поразило липчан

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-10T12:47:45+03:00

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В минувший вторник, 9 июля, липчане увидели невероятный закат. Вечером, буквально на несколько минут из-за туч выглянуло солнце. Весь мир преобразился и окрасился в розовые, красные и нежно персиковые тона. Казалось, будто небо вот-вот коснется земли, опуская легкие, разноцветные облака.

Просто восторг! Огненное небо на закате поразило липчан.Невероятный закат в Липецке

Невероятный закат в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Жители Липецка не смогли пройти мимо такой красоты. Соцсети тут же заполонили фотографии и видео этого чуда, которое создала природа. А под снимками - десятки комментариев от восхищенных интернет-пользователей.

К сожалению, такая красота продлилась недолго. Через 5-7 минут все заволокло тучами и пошел дождь. В память об удивительном закате остались только фотографии и видео.

Дорогие читатели! Если вы тоже успели запечатлеть этот необыкновенный закат, можете поделиться снимками в нашей группе https://vk.com/kplipetsk

Красочный закат в Липецке.

Невероятный закат в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU