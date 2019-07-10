2019-07-10T12:23:58+03:00
Происшествия

Утром в Липецке эвакуировали «Ривьеру»

В торговом центре провели внутреннюю проверку
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке эвакуировали "Ривьеру"В Липецке эвакуировали "Ривьеру"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 10 июля, в Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера». Около 11 утра людей вывели из торгового центра. Об этом сообщили липчане, пришедшие туда за покупками. Будучи в неведении, горожане бродили возле здания, ожидая, когда двери вновь откроют для посетителей.

- Сообщений о каких-либо противоправных деяниях, правонарушениях, чрезвычайных ситуациях в полицию не поступало, - пояснила «КП-Липецк» начальник Отдела информации и общественных связей регионального УМВД России полковник внутренней службы Наталья Маслакова.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области дали аналогичный ответ. Им тоже никаких сообщений из «Ривьеры» не поступало.

В ТРЦ «Ривьера» администратор подтвердил информацию об эвакуации. Уточнив, что это была внутренняя проверка, которая заняла около 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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