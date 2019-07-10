Утром в Липецке эвакуировали «Ривьеру»
Этим утром, 10 июля, в Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера». Около 11 утра людей вывели из торгового центра. Об этом сообщили липчане, пришедшие туда за покупками. Будучи в неведении, горожане бродили возле здания, ожидая, когда двери вновь откроют для посетителей.
- Сообщений о каких-либо противоправных деяниях, правонарушениях, чрезвычайных ситуациях в полицию не поступало, - пояснила «КП-Липецк» начальник Отдела информации и общественных связей регионального УМВД России полковник внутренней службы Наталья Маслакова.
В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области дали аналогичный ответ. Им тоже никаких сообщений из «Ривьеры» не поступало.
В ТРЦ «Ривьера» администратор подтвердил информацию об эвакуации. Уточнив, что это была внутренняя проверка, которая заняла около 15 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU