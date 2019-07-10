МЧС предупреждает: в Липецке гроза и порывы ветра до 16 м/с

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-10T13:40:26+03:00

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На Липецкую область вновь надвигается непогода. В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение этой среды, 10 июля, в Липецке ожидается гроза и сильный ветер. При грозе порывы юго-западного ветра могут достигать 16 м/с.

Спасатели напоминают о нескольких правилах, которые могут спасти жизнь человеку, пораженного молнией. Так, потерпевшего нужно раздеть, голову облить холодной водой. Тело его обернуть мокрым холодным покрывалом (при возможности). Если потерпевший без сознания, сделать искусственное дыхание «рот в рот». Вызвать скорую помощь.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб - «112», телефон службы спасения – «01», с мобильного – «101».

ИСТОЧНИК KP.RU