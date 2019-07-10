СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-10T13:24:32+03:00

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В эту среду, 10 июля, на окраине Липецка произошла авария. На объездной трассе разбился автомобиль «Москвич». Последствия ДТП попали в объектив камер видеорегистраторов.

Машина стоит перпендикулярно проезжей части. Задняя часть легковушки врезалась в ограждение. Перед «Москвича» всмятку. Как произошла авария, предстоит выяснить автоинспекторам. По словам мимо проезжающих водителей, машин рядом с легковушкой не было. Информация о пострадавших выясняется.

Напомним, за сутки на дорогах региона в трех авариях пострадали 6 человек.Так, в минувший вторник, 9 июля, женщина на «Мерседесе» протаранила «Лансер». Автоледи не справилась с управлением. Машину вынесло на встречку. В ДТП пострадали оба водителя. Женщину госпитализировали.

На трассе под Липецком Москвич влетел в ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU