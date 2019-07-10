2019-07-10T14:16:09+03:00
Происшествия

Пьяный дальнобойщик из Липецка получил 5 лет за смертельное ДТП в Тамбове

Липчанину смягчили приговор, как многодетному отцу
Лия МУРАДЬЯН
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По вине пьяного водителя погиб человекПо вине пьяного водителя погиб человекФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Тамбове вынесли приговор 35-летнему дальнобойщику из Липецка за пьяное ДТП с погибшими. Согласно материалам дела, трагическая авария произошла 11 января этого года на трассе Северный обход Тамбова. Как выяснили в суде, липчанин ехал пьяным за рулем «МАЗа» с полуприцепом.

Около 15.00 на 20 километре трассы пьяный водитель автопоезда выехал на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил легковой автомобиль. Водитель легковушки не выжил.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области, в качестве смягчающего обстоятельства стал тот факт, что у обвиняемого на иждивении трое маленьких детей. В итоге липчанина приговорили к 5 годам в колонии-поселения и лишили прав на 2.5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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