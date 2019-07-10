Коту-рыболову из Липецкого зоопарка подарили игрушки

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-10T15:03:43+03:00

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В Липецке посетители нередко дарят любимым обитателям зоопарка игрушки и даже модную одежду, которую вяжут сами. В этот раз мальчик по имени Данила передал для своего любимчика кота-рыболова три новые игрушки. Он их принес не просто так, а специально хищному котику.

– Чтобы Джефри не было скучно одному, – сказал мальчик.

Теперь хищник точно не скучает. Кстати, коты-рыболовы, в отличие от других представителей семейства кошачьих, любят воду, очень хорошо плаваю и ловко ловят рыбу, за что и получили свое название. Эти хищники обитают на территории юго-восточной Азии. Кот-рыболов довольно крупный представитель своего семейства – взрослый зверь может достигать в длину почти 120 см., и 40.6 см. в высоту.

Напомним, что этой весной и летом в Липецкой зоопарке на свет появились сразу несколько милейших детенышей. Например, в начале июля там родился 10-й по счету зубренок.

ИСТОЧНИК KP.RU