Голого мужчину сняли с памятника полицейские под Липецком

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-10T15:20:12+03:00

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Странную картину наблюдали накануне жители города Грязи Липецкой области. Неординарное ЧП случилось в минувший вторник, 9 июля, на улице Крылова. Там голый мужчина зачем-то влез на памятник гвардейскому миномету «Катюша».

Местные жители пытались призвать невменяемого человека к порядку, просили спуститься вниз, но безуспешно, мужчина ни на кого не реагировал. В итоге об инциденте сообщили в полицию. Ловить возмутителя спокойствия пришлось сотрудникам правоохранительных органов.

Стражи порядка голого гражданина изловили и благополучно сняли с памятника. Как выяснилось, мужчина был все же в трусах. Тем не менее, его состояние вызвало опасение. Как пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова, 36-летний мужчина находился в состоянии опьянения, его передали медикам «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU