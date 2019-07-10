2019-07-10T15:20:12+03:00
Происшествия

Голого мужчину сняли с памятника полицейские под Липецком

Невменяемый гражданин зачем-то влез на «Катюшу» в Грязях
Лия МУРАДЬЯН
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Голого мужчину сняли с памятникаГолого мужчину сняли с памятникаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Странную картину наблюдали накануне жители города Грязи Липецкой области. Неординарное ЧП случилось в минувший вторник, 9 июля, на улице Крылова. Там голый мужчина зачем-то влез на памятник гвардейскому миномету «Катюша».

Местные жители пытались призвать невменяемого человека к порядку, просили спуститься вниз, но безуспешно, мужчина ни на кого не реагировал. В итоге об инциденте сообщили в полицию. Ловить возмутителя спокойствия пришлось сотрудникам правоохранительных органов.

Стражи порядка голого гражданина изловили и благополучно сняли с памятника. Как выяснилось, мужчина был все же в трусах. Тем не менее, его состояние вызвало опасение. Как пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова, 36-летний мужчина находился в состоянии опьянения, его передали медикам «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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