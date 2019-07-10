Подготовка школ и детсадов к учебному году активно идет в Липецкой области

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-10T15:56:39+03:00

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Ход подготовки образовательных организаций региона к новому 2019-2020 учебному году обсудили сегодня участники заседания администрации Липецкой области. Его провел врио главы региона Игорь Артамонов.

Сформированы межведомственные комиссии, которые начнут проверять готовность школ 24 июля, утвержден график приемки. Всего в Липецкой области 700 образовательных организаций – школ, детских садов, центров поддержки детей и других учреждений. В этом году 1 сентября за школьные парты сядут 124872 ученика. В их числе – 13494 первоклассника. Каждый школьник региона гарантировано будет обеспечен учебниками, на их закупку заключены контракты с издательствами на общую сумму более 101 млн рублей.

Особое внимание на заседании уделялось мерам безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. Отмечалось, что во всех школах региона установлены кнопки тревожной сигнализации, из областного бюджета выделены субсидии на обеспечение видеосистемами. Также были подробно проанализированы ход ремонтных работ и реконструкции муниципальных образовательных учреждений области, потребность в кадрах и уровень зарплаты учителей, техническое состояние парка школьных автобусов.

Игорь Артамонов отметил, что от жителей области поступают обращения и жалобы, касающиеся системы образования региона. «Необходимо оперативно разработать предложения по решению всех насущных проблем, которыми обеспокоены люди, – потребовал врио главы региона от руководителей ответственных служб и структур. – Нужно навести порядок во всех сферах, и этот процесс мы будем очень жестко контролировать».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU