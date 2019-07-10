2019-07-10T17:11:22+03:00
Происшествия

Москвичка в Липецке украла выручку магазина более 800 000 рублей

Девушка получила 2 года условно
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Девушка во всем созналасьДевушка во всем созналасьФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке вынесли приговор 29-летней девушке из Москвы. Ее признали виновной в присвоении крупной суммы денег – по части 3 статьи 160 УК. Согласно материалам дела, барышня работала администратором в одном из магазинов в ТЦ Липецка.

Имея доступ к сейфу с выручкой, ранее не судимая барышня увидела там крупную сумму денег и решила забрать себе. Всего девушка присвоила 834 145 рублей и благополучно потратила, в надежде, что никто не узнает.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия она полностью во сем созналась. Суд учел раскаяние и сотрудничество со следствием и приговорил женщину к двум годам условно, с испытательным сроком 2 года. Несмотря на отсутствие реального срока, судимость останется навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В четверг 10 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды
В Липецк приехал завод, асфальт которого появится на проспекте Победы и улице Космонавтов
Под Липецком ребята раскатывали пожарные рукава и изучали пожарную машину
В Турции липчанина насмерть сбил автобус
Липчанин сбывал фальшивые деньги и обманывал банкоматы
Игорь Артамонов: «Необходимо увеличить финансирование НКО»
Подготовка школ и детсадов к учебному году активно идет в Липецкой области
Голого мужчину сняли с памятника полицейские под Липецком
Коту-рыболову из Липецкого зоопарка подарили игрушки
Синод назначил нового главу Липецкой митрополии
Пьяный дальнобойщик из Липецка получил 5 лет за смертельное ДТП в Тамбове
НЛМК поздравил одаренных юных спортсменов
На трассе под Липецком «Москвич» влетел в ограждение
МЧС предупреждает: в Липецке гроза и порывы ветра до 16 м/с
Утром в Липецке эвакуировали «Ривьеру»
Восторг и сотни фото: огненное небо на закате поразило липчан
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
Успейте получить субсидию до полумиллиона рублей на развитие бизнеса в Липецке
Под Липецком угонщик разбил «Ладу Ларгус Кросс»