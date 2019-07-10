Москвичка в Липецке украла выручку магазина более 800 000 рублей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-10T17:11:22+03:00

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В Липецке вынесли приговор 29-летней девушке из Москвы. Ее признали виновной в присвоении крупной суммы денег – по части 3 статьи 160 УК. Согласно материалам дела, барышня работала администратором в одном из магазинов в ТЦ Липецка.

Имея доступ к сейфу с выручкой, ранее не судимая барышня увидела там крупную сумму денег и решила забрать себе. Всего девушка присвоила 834 145 рублей и благополучно потратила, в надежде, что никто не узнает.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия она полностью во сем созналась. Суд учел раскаяние и сотрудничество со следствием и приговорил женщину к двум годам условно, с испытательным сроком 2 года. Несмотря на отсутствие реального срока, судимость останется навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU