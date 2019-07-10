2019-07-10T17:46:57+03:00
Происшествия

В Турции липчанина насмерть сбил автобус

Водителя транспорта задержали
Юлия КЛЮЕВА
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В Турции погиб липчанин. Об этом стало известно в эту среду, 10 июля. О трагедии написали местные СМИ. Сергей отдыхал в курортном городе Аланья. Там российского туриста сбил туристический микроавтобус на трассе D400 возле поселка Махмутлар. Мужчина скончался на месте. Липчанину было 37 лет. Тело погибшего доставили в Институт судебной медицины Антальи. Водителя автобуса задержали.

Знакомые липчанина уже начали писать о трагедии в соцсетях. Семья рано осталась без отца, а теперь погиб и старший сын. Все заботы о транспортировке тела в Россию легли на плечи младшего брата погибшего.

Напомним, это не первый случай за минувший месяц. В начале июня под колесами автомобили погибли туристы из Заволжья. 37-летнюю Анну и 39-летнего Андрея сбили на той же трассе - D400 в турецкой Аланье 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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