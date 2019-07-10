2019-07-10T18:24:58+03:00
Общество

Под Липецком ребята раскатывали пожарные рукава и изучали пожарную машину

Спасатели приехали в лагерь «Клен», где напомнили юным липчанам о правилах пожарной безопасности [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком ребята раскатывали пожарные рукава и изучали пожарную машинуПод Липецком ребята раскатывали пожарные рукава и изучали пожарную машинуФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В эту среду, 10 июля, в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клен», что находится в Задонском районе Липецкой области, состоялся день безопасности. Мероприятие проводят в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства-2019».

Под Липецком ребята раскатывали пожарные рукава и изучали пожарную машину Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Под Липецком ребята раскатывали пожарные рукава и изучали пожарную машинуФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области лагерь посетили сотрудники регионального ГУ МЧС России. Они организовали для отдыхающих познавательно-развлекательную викторину. Спасатели рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности, рисовали с ними соответствующие знаки и даже раскатывали пожарные рукава. Мальчишкам и девчонкам показали пожарный автомобиль. А затем сотрудники 20 пожарно-спасательной части показали, как подается вода из рукава и пеногенератора. Ребята были в восторге.

Под Липецком ребята раскатывали пожарные рукава и изучали пожарную машину Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Под Липецком ребята раскатывали пожарные рукава и изучали пожарную машинуФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Кроме того, сотрудники госпожнадзора проверили корпуса в лагере, а также персонал на знания правил пожарной безопасности. Специалисты провели незапланированную пожарную тревогу. Эвакуация прошла успешно. Взрослые вместе с детьми вышли на улицу в установленное регламентом время.

Под Липецком ребята раскатывали пожарные рукава и изучали пожарную машину.Липецкие спасатели провели день в лагере "Клен"

ИСТОЧНИК KP.RU

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