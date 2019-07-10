В четверг 10 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды

СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-10T19:03:51+03:00

В Липецке снова отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Также электроэнергию отключат в гаражных кооперативах и Доме престарелых

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В четверг, 11 июля, в Липецке ожидается отключение электроэнергии и воды. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Совхозная; переулка Цветочный; улицы Суворова; Космонавтов, 76, 78, 80, 84; Ковалева, 109; Угловая, 26а; Монтажников, 6; Юношеская, 10, 13; Депутатская, 51, 53, 55, 55а, 55б; Киевская, 34, 36, 41. Также свет отключат в гаражном кооперативе «Октябрьский», «Мехземстрой» и в Доме престарелых.

С 10 утра до 6 часов вечера горячую воду отключат по адресам: улица 40 лет Октября, 41а, 21а, 23а, 31б, 29а, 37а, 41, 45, 47; Дружбы, 32, 36.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Ангарская, 22а; переулка Рудный, 11, 7, 9, 9а; Металлургов, 22, 4а, 4б, 4в; Гастелло; Солидарности; Семашко, 10, 11, 13, 14, 9; Липовская, 1, 1а, 2, 2а, 3/3, 3, 3/2, 4, 4/2, 5, 44; Инженерная, 3, 5, 5а; Земная; Дорожная; Кленовая; Фурманова; Зареченская; проезд Осенний; Крайняя, 7, 7а, 6, 9; площадь Победы, 8; 8 Марта, 17, 17/2; Гагарина, 57, 59, 61.

Подвоз воды по заявкам жителей. Все вопросы по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU