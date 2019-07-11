2019-07-11T10:00:58+03:00
Происшествия

В Липецке бухгалтер забрал себе миллион, полученный фирмой по ошибке

Липчанина будут судить за самоуправство
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке бухгалтер забрал себе миллион, полученный фирмой по ошибкеВ Липецке бухгалтер забрал себе миллион, полученный фирмой по ошибкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Как снег на голову упала на главного бухгалтера одного из дорожно-транспортных предприятий Липецка огромная сумма денег. 56-летний липчанин, разумеется, увидился. Но не растерялся. Не каждый день выпадает такая удача. Правда, отвечать за свою хитрость теперь придется по закону.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, бухгалтер узнал, что на счет предприятия поступили 16 млн. рублей от администрации одного из районов области. Но был нюанс - эти деньги фирме не причитались. Видимо, сумму перевели по ошибке. Тогда липчанин 6 млн. перевел на счет другой организации, а 1 млн. решил оставить себе. Пошел и снял сумму в банкоматах.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.330 УК РФ "Самоуправство". Материалы дела направлены в суд. Липчанину грозит до 6 месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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