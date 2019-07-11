2019-07-11T13:10:59+03:00
Происшествия

В лагере под Липецком школьнице травмировали глаз: полиция проводит проверку

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего
Юлия КЛЮЕВА
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В лагере под Липецком школьнице травмировали глаз: полиция проводит проверкуВ лагере под Липецком школьнице травмировали глаз: полиция проводит проверкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Инцидент произошел во вторник, 9 июля, в детском лагере "Березка". По словам родителей пострадавшей, мальчик бросил палку в 9-летнюю девочку и попал ей в глаз. Трамва оказалась серьезной. Школьницу госпитализировали. Родители отчаянно борются за здоровье ребенка. В этот четверг, 11 июля, липчане поехали в Тамбов. Там врачи осмотрят девочку и скажут, можно ли спасти ей зрение.

Проверку обстоятельств произошедшего в лагере контролирует руководство УМВД России по Липецкой области. Проверочные мероприятия проводит начальник подразделения по делам несовершеннолетних ООДУУПиПДН УМВД России по Липецкой области подполковник полиции И.А. Селезнёва.

- По предварительной версии, происшествие имело место днем 9 июля 2019 года на территории лагеря в Добровском районе, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального УМВД. - Группа подростков играла рядом с жилым корпусом. Во время игры 9-летняя девочка пожаловалась на боль в глазу, после чего она обратилась в медпункт лагеря.

Полицейские установят все обстоятельства произошедшего, а также причину и степень тяжести причиненного вреда ребенку. Напомним, что за ходом доследственной проверки будет следить прокуратура. Также внеплановую выездную проверку организовало областное управление образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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