Липчанин оплатил 11 штрафов ГИБДД, чтобы не расставаться с телефизором

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-11T14:18:49+03:00

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В Воловский отдел УФССП по Липецкой области на исполнене поступили 11 постановлений о взыскании штрафов ГИБДД в отношении местного жителя. Всего мужчина был должен 14 500 рублей.

По информации пресс-службы регионального УФССП, пристав предупредил липчанина, что если тот не оплатит штрафы добровольно, придется принимать меры. А именно, арестовать имущество.

Так, в ходе проверки имущественного положения должника, пристав-исполнитель решил наложить арест на телевизор. Мужчина, видимо, решил, что не переживет расставания с ящиком и полностью погасил долг.

Кстати, за полгода с должников приставы взыскали более 47 млн. рублей. Всего в первом полугодии в подразделениях Управления находилось 125 543 исполнительных произодств. В 72 925 случаев люди добровольно выплатили долги.

ИСТОЧНИК KP.RU