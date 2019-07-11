За полгода у 162 липчан впервые выявили туберкулез

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-11T16:38:53+03:00

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За полгода в Липецкой области туберкулез впервые выявили у 162 человек, в том числе 4 детей и подростков. 123 из них постоянно проживают в регионе. Как сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, в регионе отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 9%, по сравнению с этим периодом прошлого года. Однако, средний областной уровень заболеваемости превышен в Воловском, Добровском, Долгоруковском и Измалковском районах.

Кстати, источником туберкулезной инфекции также являются мигранты. За 6 месяцев заболевание выявлено у 17 иностранцев, прибывших в регион. Поэтому липчан проходить обследования. Они проводятся бесплатно в поликлиника по месту жительства. Согласно постановлению Главного государственого санитарного врача по Липецкой области, флюорографические осмотры следует проходить не реже 1 раза в год. За полгода в регионе обследовали 38,5% населения.

ИСТОЧНИК KP.RU