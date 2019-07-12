Под Липецком уволили главврача психдиспансера – пациенты недоедали, лекарства пропадали

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-12T08:23:19+03:00

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В Липецкой области со скандалом уволили с должности главного врача Елецкого психоневрологического диспансера. Как сообщает администрация области, поводом стало неоднократное неисполнение должностных обязанностей Владимиром Гращенковым, а также результаты плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Вовремя проверок нашли многочисленные серьезные нарушения. В частности, проверяющие выяснили, что пациенты недоедали – общий вес блюд не соответствовал требованиям, не выполнялся план семидневного меню и часть продуктов списывали необоснованно.

Кроме этого, еще одним серьезным нарушением стало то, что в лечебнице списывали больше медикаментов, чем реально назначали пациентам. Также проверка показала, что в учреждении необоснованно повышали премии отдельным сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU