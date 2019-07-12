2019-07-12T08:23:19+03:00
Общество

Под Липецком уволили главврача психдиспансера – пациенты недоедали, лекарства пропадали

Также в учреждении необоснованно повышали премии отдельным сотрудникам
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Главврача уволили со скандаломГлавврача уволили со скандаломФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области со скандалом уволили с должности главного врача Елецкого психоневрологического диспансера. Как сообщает администрация области, поводом стало неоднократное неисполнение должностных обязанностей Владимиром Гращенковым, а также результаты плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Вовремя проверок нашли многочисленные серьезные нарушения. В частности, проверяющие выяснили, что пациенты недоедали – общий вес блюд не соответствовал требованиям, не выполнялся план семидневного меню и часть продуктов списывали необоснованно.

Кроме этого, еще одним серьезным нарушением стало то, что в лечебнице списывали больше медикаментов, чем реально назначали пациентам. Также проверка показала, что в учреждении необоснованно повышали премии отдельным сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке ушлая пенсионерка украла из банка 5000 рублей
В День города липчане увидят авиашоу «Соколов России»
Дополнительные электрички запущены в Липецкой области
Появилось видео с голым мужчиной на памятнике под Липецком
Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь
«КамАЗ» с прицепом выбил «десятку» с трассы под Липецком
Москвичка с подружкой обворовали сетевой магазин под Липецком
Под Липецком едва не сгорело село из-за горящего сарая
Администрация поможет семье школьницы, которой травмировали глаз в летнем лагере
МЧС предупреждает липчан о грозе и сильном ветре
За полгода у 162 липчан впервые выявили туберкулез
К поискам липчанина, пропавшего после аварии, подключился Следственный комитет
Липчанин оплатил 11 штрафов ГИБДД, чтобы не расставаться с телевизором
В лагере под Липецком школьнице травмировали глаз: полиция проводит проверку
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
Первый скейт-парк в Липецке обещают открыть в День города
В Липецке 8 отделений огнеборцев тушили пожар на складе со спиртом
В Липецке бухгалтер забрал себе миллион, полученный фирмой по ошибке
Под Липецком "ВАЗ" вылетел на обочину и сбил 13-летнего мальчика
В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой