Администрация поможет семье школьницы, которой травмировали глаз в летнем лагере
Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал ЧП с девочкой, пострадавшей в летнем лагере «Березка». Напомним, 9 июля ребенку серьезно травмировали глаз палкой другие дети во время игр. Родители повезли школьницу в Тамбов, чтобы спасти зрение. Семья требует наказать виновных, инцидентом занимаются полиция и прокуратура.
На своей странице в соцсети Игорь Артамонов написал, что он обратился к руководству правоохранительных органов с просьбой провести по инциденту тщательную проверку
– Также мной даны поручения заместителям Александру Ильину и Юрию Тарану – проследить, чтобы пострадавшая девочка получила всю необходимую помощь, а в детском лагере была проведена проверка работы учреждения, – написал врио губернатора в своем instagram. – Ситуация находится у меня на контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU