Администрация поможет семье школьницы, которой травмировали глаз в летнем лагере

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-12T08:41:17+03:00

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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал ЧП с девочкой, пострадавшей в летнем лагере «Березка». Напомним, 9 июля ребенку серьезно травмировали глаз палкой другие дети во время игр. Родители повезли школьницу в Тамбов, чтобы спасти зрение. Семья требует наказать виновных, инцидентом занимаются полиция и прокуратура.

На своей странице в соцсети Игорь Артамонов написал, что он обратился к руководству правоохранительных органов с просьбой провести по инциденту тщательную проверку

igor_artamonov48 Врио прокомментировал ЧП с травмированной в лагере школьницей

– Также мной даны поручения заместителям Александру Ильину и Юрию Тарану – проследить, чтобы пострадавшая девочка получила всю необходимую помощь, а в детском лагере была проведена проверка работы учреждения, – написал врио губернатора в своем instagram. – Ситуация находится у меня на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU