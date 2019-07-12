Под Липецком едва не сгорело село из-за горящего сарая

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-12T09:26:08+03:00

Воды рядом не было, но сотрудникам МЧС удалось спасти соседние дома [фото]

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ЧП, которое могло обернуться серьезной трагедией, произошло минувшим вечером, 11 июля, на территории села Косыревка Липецкого района. Там едва не сгорели сразу несколько домов, а все началось с маленького сарайчика.

Сообщение о пожаре поступило к оперативному дежурному в 19.07 и на место сразу выехало отделение пожарных и спасателей. По приезду выяснилось, что на улице Сосновая горит сарай, но поблизости нет ни одного пожарного гидранта и вообще пригодного для тушения источника воды. При этом местность плотно застроена и в опасной близости стоят дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, усилия огнеборцев направили на защиту рядом возведенных строений. Несмотря на все сложности, пожарным удалось спасти соседние дома. Сгорел только сам сарай на площади 9м2. К счастью, никто не пострадал.

При этом одна из версий пожара – открытый огонь. То есть, не исключено, что кто-о развел костер в условиях особого противопожарного режима. Точную причину пожара сейчас выясняют эксперты. В МЧС напомнили, что штраф за костры в этот период – до 4000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU