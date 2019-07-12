Москвичка с подружкой обворовали сетевой магазин под Липецком

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-12T09:38:12+03:00

Кражи из домов и магазинов раскрыли за день Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В Липецкой области гостья из столицы обокрала сельский сетевой магазин. В четверг, 11 июля, в полицию обратились сотрудники магазина и рассказали, что 10 июля у них украли товар на 2823 рублей. Следственно-оперативная группа в тот же день вычислила подозреваемых. Как сообщили в пресс-службы областного УМВД, задержаны две женщины – 38-летняя местная жительница и 31-летняя жительница Москвы.

Еще одну женщину-воровку поймали в тот же день в сомом Липецке. 34-летняя дама попала в квартиру к 44-летнему мужчине на проспекте Победы и украла банковскую карту. Женщина успела снять с карты 2543 рубля, после чего ее задержали.

Также в Липецке вычислили велосипедного вора. Он украл у 38-летней женщины два велосипеда с лестничной площадки дома на улице Первомайской. Вором оказался 39-летний судимый липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU