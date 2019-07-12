2019-07-12T09:56:59+03:00
Происшествия

«КамАЗ» с прицепом выбил «десятку» с трассы под Липецком

За сутки на дорогах региона в четырех авариях пострадали четыре человека
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП пострадал пассажир ВАЗаВ ДТП пострадал пассажир ВАЗаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Серьезная авария произошла в четверг утром, 11 июля, в Краснинском районе Липецкой области. Там на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь в Липецкой области в 8 утра не уступил дорогу легковушке 58-летний водитель «КамАЗа» с прицепом и протаранил ВАЗ-2110, за рулем которого был 21-летний парень. От удара «десятка» вылетела в поле. В этой аварии пострадал 35-летний пассажир легковушки, его увезли в больницу.

В тот же день в Грязях в 12.30 на улице Гагарина 30-летний водитель ВАЗ-2114 не пропустил 16-летнего скутериста на главной. В результате пострадала 18-летняя пассажирка скутера.

В самом Липецке около полуночи сбили пешехода. Все произошло вне пешеходного перехода на улице Передельческой, где 53-летний водитель «Гранты» наехал на неизвестного мужчину. Человек в больнице, его личность устанавливают.

Всего за сутки на дорогах региона в четырех авариях пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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