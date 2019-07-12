Появилось видео с голым мужчиной на памятнике под Липецком

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-12T10:32:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсети опубликовали видео с голым мужчиной, которого снимала с памятника полиция в Грязях. Напомним, инцидент произошел 9 июля на улице Крылова, где невменяемый гражданин в один трусах влез на памятник гвардейскому миномету «Катюша». Мужчина был в состоянии опьянения.

Как видно на записи, мужчина пел песни, руководил «обороной» и пытался завести памятник.

Голый мужчиной на памятнике вод Липецком .

– Ну как весело тебе? – поинтересовался автор ролика

– Щас заведу, погоди, – ответил «водитель» миномета и принялся имитировать звук двигателя.

Прибывшие на место сотрудники полиции вызвали человеку «Скорую». Мужчина начал спускаться с памятника, но увидев стражей порядка, попытался залезть обратно. Полиции пришлось стягивать его за ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU