2019-07-12T10:32:35+03:00
Происшествия

Появилось видео с голым мужчиной на памятнике под Липецком

Житель Грязей пел песни и пытался завести «Катюшу» [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Полиция передала мужчину скоройПолиция передала мужчину скоройФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В соцсети опубликовали видео с голым мужчиной, которого снимала с памятника полиция в Грязях. Напомним, инцидент произошел 9 июля на улице Крылова, где невменяемый гражданин в один трусах влез на памятник гвардейскому миномету «Катюша». Мужчина был в состоянии опьянения.

Как видно на записи, мужчина пел песни, руководил «обороной» и пытался завести памятник.

Голый мужчиной на памятнике вод Липецком .

– Ну как весело тебе? – поинтересовался автор ролика

– Щас заведу, погоди, – ответил «водитель» миномета и принялся имитировать звук двигателя.

Прибывшие на место сотрудники полиции вызвали человеку «Скорую». Мужчина начал спускаться с памятника, но увидев стражей порядка, попытался залезть обратно. Полиции пришлось стягивать его за ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке ушлая пенсионерка украла из банка 5000 рублей
В День города липчане увидят авиашоу «Соколов России»
Дополнительные электрички запущены в Липецкой области
Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь
«КамАЗ» с прицепом выбил «десятку» с трассы под Липецком
Москвичка с подружкой обворовали сетевой магазин под Липецком
Под Липецком едва не сгорело село из-за горящего сарая
Администрация поможет семье школьницы, которой травмировали глаз в летнем лагере
Под Липецком уволили главврача психдиспансера – пациенты недоедали, лекарства пропадали
МЧС предупреждает липчан о грозе и сильном ветре
За полгода у 162 липчан впервые выявили туберкулез
К поискам липчанина, пропавшего после аварии, подключился Следственный комитет
Липчанин оплатил 11 штрафов ГИБДД, чтобы не расставаться с телевизором
В лагере под Липецком школьнице травмировали глаз: полиция проводит проверку
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
Первый скейт-парк в Липецке обещают открыть в День города
В Липецке 8 отделений огнеборцев тушили пожар на складе со спиртом
В Липецке бухгалтер забрал себе миллион, полученный фирмой по ошибке
Под Липецком "ВАЗ" вылетел на обочину и сбил 13-летнего мальчика
В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой