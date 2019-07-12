В Липецке ушлая пенсионерка украла из банка 5000 рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-12T11:49:01+03:00

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В Липецке будут судить бдительную, но далеко не сознательную, пенсионерку. По данным полиции, 69-летняя женщина украла деньги в отделении банка. Все случилось 29 марта, днем зашла в банк снять деньги 38-летняя женщина. Рассеянная дама очень спешила, она провела операцию по снятию наличных, забрала карту и ушла, забыв про сами деньги.

Через 15 минут женщина опомнилась и вернулась, чтобы забрать наличные, которые остались внутри. Но денег в банкомате уже не было и со счета они тоже списались. Женщина написала заявление о краже.

В ходе расследования выяснилось, что невнимательностью липчанки воспользовалась бабушка, божий одуванчик, которая стояла в очереди к банкомату следом за женщиной. Пенсионерка заметила, что произошло, но не остановила женщину. Она просто деньги из отверстия для выдачи купюр и ушла. Вот только бабушка забыла про камеры наблюдения, которыми утыканы отделения банков. По камерам ее и вычислили.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, на допросе она во всем созналась и рассказала, что успела потратить всю сумму. Уголовное дело передали в суд. По 105 статье УК пенсионерке грозит штраф или до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU