2019-07-12T12:33:36+03:00
Происшествия

В Липецкой области погиб школьник, пытаясь сделать сальто через забор

Подросток неудачно приземлился и скончался от травм
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мальчик погиб, упав с забораМальчик погиб, упав с забораФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Страшная трагедия случилась с воспитанником одной из школ тхэквондо в Липецкой области. Как рассказали знакомые подростка, 14-летний мальчик хотел показать другу трюк с сальто через забор.

К несчастью, мальчик неудачно приземлился. Сальто обернулось гибелью ребенка, он скончался от травм до приезда «Скорой помощи». Точная причина смерти устанавливается. Несчастный случай произошел в деревне, где школьник проводил летние каникулы у бабушки.

Как сообщили представители спортивной школы, тренерский состав клуба выражает соболезнования семье погибшего ребенка, которая сейчас нуждается в помощи. Все, у кого есть возможность, могут оказать помощь маме мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24