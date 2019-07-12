В Липецкой области погиб школьник, пытаясь сделать сальто через забор

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-12T12:33:36+03:00

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Страшная трагедия случилась с воспитанником одной из школ тхэквондо в Липецкой области. Как рассказали знакомые подростка, 14-летний мальчик хотел показать другу трюк с сальто через забор.

К несчастью, мальчик неудачно приземлился. Сальто обернулось гибелью ребенка, он скончался от травм до приезда «Скорой помощи». Точная причина смерти устанавливается. Несчастный случай произошел в деревне, где школьник проводил летние каникулы у бабушки.

Как сообщили представители спортивной школы, тренерский состав клуба выражает соболезнования семье погибшего ребенка, которая сейчас нуждается в помощи. Все, у кого есть возможность, могут оказать помощь маме мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU