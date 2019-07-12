Стадион Военного городка в Липецке хотят открыть в сентябре

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-12T13:24:45+03:00

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В Липецке реанимируют заброшенный стадион Военного городка. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подготовительные работы уже завершены. Площадку разровняли. Рабочие уложили дренажную «подушку» из щебня и песка. Это спасет стадион, расположенном в низине, от сырости. Накануне на территории залили фундамент административного здания. В нем расположатся кабинеты и раздевалки. Решается, где расположатся открытые трибуны.

На следующей неделе там начнут укладывать искусственный газон футбольного поля. По периметру появятся беговые дорожки с безопасным полимерным покрытием. Кроме того, возле стадиона организуют парковку для автомобилей. Завершить проект планируют к началу сентября. Тогда же стадион примет первых посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU