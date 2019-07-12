В Липецке поймали маньяка, который совратил четырех школьниц

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-12T13:59:29+03:00

В Липецке поймали маньяка, который больше года совращал школьниц Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В Липецке задержали мужчину, находившегося в розыске более года. 42-летнего липчанина обвиняют в сексуальном насилии школьниц.

По данным следствия, с июля по октябрь 2017 года мужчина соблазнил четырех школьниц от 13 до 16 лет. Причем, липчанин знал, что вступал в интимную связь с несовершеннолетними. По данным пресс-службы регионального СКР, он заманивал девушек в свою квартиру, где и совершались преступления. В некоторых случаях липчанин не церемонился – совершал злодейства в лесопосадках.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.134 УК РФ «Половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста» и ч.3 ст.135 УК РФ «Развратные действия в отношении несовершеннолетней». Фигуранта уголовного дела взяли под стражу. Он признал вину. К тому же, вина подтверждается доказательствами и результатами судебных экспертиз. Липчанину предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати, мужчина уже был ранее судим за убийство сожительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU