В Липецке пропал 19-летний парень

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-12T14:55:55+03:00

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В Липецке пропал 19-летний Чалов Василий Васильевич. Достоверной информации о его местонахождении нет с минувшего воскресенья, 7 июля. Парня ищут родственники, полиция, волонтеры. Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Был одет: черная кожаная куртка, черный свитер, темно-синие джинсы, черные мокасины.

Просьба ко всем, кто видел Василия Чалова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU