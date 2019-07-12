Банк «Открытие» - партнер вкусного проекта

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-12T15:29:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Привлечение внимания к культурному наследию, экспозициям музеев-усадеб российских поэтов и писателей, к их литературному творчеству – таковы главные задачи. Особенность проекта в том, что мероприятия погружают людей в живое общение, а в качестве средства коммуникации выбрана одна из самых интересных, «теплых» традиций русских семей: варка варенья, чаепитие и застольные беседы.

- Чаепитие в России – дело особое. Было не принято «перехватывать чай». Человек должен получать удовольствие как от питья и еды, так и от общения. В полной мере окунуться в традиции и культуру неспешной России с ее усадебными чаепитиями, семейной варкой варенья и чтением вслух, можно благодаря проекту «Литературное варенье». Коллеги, словно настоящие археологи, раскапывают семейные рецепты и обычаи домашних усадебных чаепитий, - рассказывает Светлана Ермакова, управляющий ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Липецке.

В ходе проекта состоятся 5 экспедиций: 20 июля – в усадьбе Нечаевых-Мальцевых, 17 августа – в усадьбе Семенова-Тян-Шанского, 7 сентября – в доме-музее Замятина, 14 сентября – в Усадьбе Стаховичей и 21 сентября – в доме-музее Бунина (в рамках фестиваля «Антоновские яблоки»).

ИСТОЧНИК KP.RU