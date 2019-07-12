В Липецке телефонного террориста приговорили к 2 годам условно

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-12T15:40:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке осудили 32-летнего мужчину, сообщившего о ложном теракте. Напомним, 17 ноября 2018 года липчанин, изрядно напившись, позвонил в экстренную службу по номеру «102». Мужчина сказал, что площадь Петра, якобы, заминирована. После чего липчанин набрал номер «112» и сообщил диспетчеру о бомбе в здании ТРЦ «Европа».

Так, липчанин поднял на уши экстренные службы города. Спасатели эвакуировали людей. Кинологи проверили торговый центр и площадь. К счастью, никаких взрывоопасных предметов там не нашли.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, Советский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по факту заведомо ложного сообщения о теракте. Подсудимый признал свою вину. А также добавил, что всему виной алкоголь. Так как у липчанина двое малолетних детей, суд приговорил «шутника» к 2 годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU