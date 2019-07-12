В субботу в Липецке до +23 градусов, дожди и грозы

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-12T16:50:21+03:00

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В субботу, 13 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха в регионе составит 8-13 градусов выше ноля.

Днем синоптики обещают небольшие, умеренные дожди. А местами грозы и даже град. Скорость ветра 6-11 м/с. Во время непогоды порывы могут достигать 16 м/с. Столбик термометра поднимется до отметки +23 градуса. Атмосферное давление без существенных изменений – 739 мм рт.ст.

В воскресенье, 14 июля, в Липецке, в принципе, ничего не изменится. Ночью около 13 градусов тепла, без осадков. В светлое время суток в областном центре разогреется +19 градусов. После полудня синоптики обещают дожди с грозами. Ветер северный 6-9 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 746 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU