Двое липчан отдали мошеннику 7 млн. рублей за аренду земли под застройку

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-13T13:13:57+03:00

Аферист уверял что «клиентов» внесут в реестр на получение участков

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В Липецке будут судить афериста, которому удалось обмануть людей на особо крупную сумму. Согласно данным следственного управления МВД региона, 49-летний липчанин предлагал людям помощь в оформлении аренды земельных участков на территории города.

Мошенник убедительно говорил о связях и обещал клиентам, что за определенную сумму их внесут в реестр на получение участков под застройку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвиняемый брал деньги заранее понимая, что не собирается выполнять обещания.

Мужчине поверили два предпринимателя, которые заплатили за участки под застройку более 7 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК – мошенничество в особо крупном размере.

Сейчас дело передают в суд. Мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU