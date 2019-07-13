Двое липчан отдали мошеннику 7 млн. рублей за аренду земли под застройку
В Липецке будут судить афериста, которому удалось обмануть людей на особо крупную сумму. Согласно данным следственного управления МВД региона, 49-летний липчанин предлагал людям помощь в оформлении аренды земельных участков на территории города.
Мошенник убедительно говорил о связях и обещал клиентам, что за определенную сумму их внесут в реестр на получение участков под застройку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвиняемый брал деньги заранее понимая, что не собирается выполнять обещания.
Мужчине поверили два предпринимателя, которые заплатили за участки под застройку более 7 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК – мошенничество в особо крупном размере.
Сейчас дело передают в суд. Мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU