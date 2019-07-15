2019-07-15T09:02:35+03:00
Общество

Ночью в Липецке пропал 13-летний школьник, нуждающийся в медпомощи

Мальчик ушел из дома ночью
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал школьникВ Липецке пропал школьникФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке пропал школьник. 13-летний Булычев Дмитрий Николаевич ушел из дома в районе улицы Космонавтов в этот понедельник, 15 июля, в 3.00. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", школьник нуждается в медицинской помощи. До настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 13 лет, рост 160 сантиметров, волосы темно-русые, стрижка короткие, глаза зеленые.

Был одет: черные спортивные штаны, темная футболка со светлым рисунком, синие кроссовки.

Особые приметы: постоянно улыбается

Всех, кто видел Дмитрия Булычева или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры.Электронная почта ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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