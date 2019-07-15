Злодей ворвался в квартиру липчанки и вынес оттуда телевизор и сотовый

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-15T09:21:43+03:00

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В субботу, 13 июля, в отдел полиции Липецка обратилась 45-летняя женщина. В заявлении она указала, что 7 июля неизвестный, применив силу, похитил у нее сотовый телефон и телевизор. Это произошло в квартире дома по улице И.Франко. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый задержан. Им оказался неработающий ранее судимый 29-летний липчанин.

Также на прошлой неделе к правооранителям обратился 41-летний мужчина. В ночь с 8 на 9 июля от дома по улице Одоевского угнали его "ВАЗ-21053". Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемых преступников - неработающие липчане 18 и 20 лет.

Еще одно преступление произошло накануне 14 июля. У 20-летней девушки в кафе по улице Скороходова с барной стойки украли сумку. В ней ходились личные документы, ключи от автомобиля, кошелек, соторый и две банковские карты. Сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника. Задержан 24-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU