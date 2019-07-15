2019-07-15T10:12:43+03:00
Общество

За бренд Липецка проголосовало около 2000 человек

В лидеры вышла концепция "Город из воды и металла"
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке выбирают бренд городаВ Липецке выбирают бренд городаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке выбирают бренд города. За понравившуюся концепцию уже проголосовало множество липчан. По данным пресс-службы мэрии, за первую неделю голсования удалось опросить около 2 тыс. человек. Напомним, на улицах города концепции представляли волонтеры. Также до 23 июля на специальном сайте проводится онлайн голосование.

Пока в лидеры вышла концепция "Город из воды и металла". Ее одобрили 776 человек. За концепцию "Липецк - город настоящего" проголосовали 742 горожанина. Концепция "Город с железной хваткой" набрала 477 голосов. Описание всех трех концепций можно посмотреть здесь. А свои предложения относительно бренда города можно отправить на электронную почту orglipeck@gmail.com.

Напомним, лучшую, по мнению липчан, концепцию доработают и вынесут на общественные обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке будут судить пенсионера, который застрелил двоих рыбаков
После драки на дороге в Липецке водителя увезли в багажнике и насильно влили водку
Во время празднования Дня города в Липецке перекроют часть дорог
В коттеджных поселках Липецкой области появился скоростной мобильный интернет
Под Липецком ДТП с грузовиками и легковушкой загорелась бетономешалка
В Липецке состоится выездное совещание по реализации проектов Фонда соцстраха РФ
Бизнесмены просят создать в Липецке информационный портал о предпринимательстве
Браконьерам, поставимшим сети в Дону под Липецком, грозит статья
В Липецке дважды за неделю запретят продавать алкоголь
Под Липецком перевернулся "Фольксваген": погибла 20-летняя девушка
Под Липецком автоледи на "Шкоде" насмерть сбила пешехода
Сбербанк проведет одно из крупнейших в мире спортивных корпоративных соревнований
Злодей ворвался в квартиру липчанки и вынес оттуда телевизор и сотовый
Ночью в Липецке пропал 13-летний школьник, нуждающийся в медпомощи
Молодого липчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за сбыт сильнодействующих веществ
Московские трамваи начнут курсировать по Липецку 15 июля
Двое липчан отдали мошеннику 7 млн. рублей за аренду земли под застройку
В Липецке 6 улиц останутся без света из-за опиловки деревьев
В субботу в Липецке до +23 градусов, дожди и грозы
В Липецке телефонного террориста приговорили к 2 годам условно
Банк «Открытие» - партнер вкусного проекта
НЛМК ввел в эксплуатацию комплекс экологичной переработки продуктов коксохимического производства
В Липецке пропал 19-летний парень
Суд оштрафовал москвичку на 50000 рублей за взятку автоинспектору под Липецком
В Липецке поймали маньяка, который совратил четырех школьниц
Стадион Военного городка в Липецке хотят открыть в сентябре
В Липецкой области погиб школьник, пытаясь сделать сальто через забор
В Липецке ушлая пенсионерка украла из банка 5000 рублей