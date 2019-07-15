За бренд Липецка проголосовало около 2000 человек

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-15T10:12:43+03:00

В лидеры вышла концепция "Город из воды и металла"

Изменить размер текста: A A

В Липецке выбирают бренд города. За понравившуюся концепцию уже проголосовало множество липчан. По данным пресс-службы мэрии, за первую неделю голсования удалось опросить около 2 тыс. человек. Напомним, на улицах города концепции представляли волонтеры. Также до 23 июля на специальном сайте проводится онлайн голосование.

Пока в лидеры вышла концепция "Город из воды и металла". Ее одобрили 776 человек. За концепцию "Липецк - город настоящего" проголосовали 742 горожанина. Концепция "Город с железной хваткой" набрала 477 голосов. Описание всех трех концепций можно посмотреть здесь. А свои предложения относительно бренда города можно отправить на электронную почту orglipeck@gmail.com.

Напомним, лучшую, по мнению липчан, концепцию доработают и вынесут на общественные обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU