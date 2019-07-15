2019-07-15T10:03:10+03:00
Общество

Сбербанк проведет одно из крупнейших в мире спортивных корпоративных соревнований

XIII Летняя международная Сбербанкиада пройдет в Минске с 15 по 21 июля
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Две тысячи лучших спортсменов из 83 субъектов Российской Федерации и 22 зарубежных стран присутствия Сбербанка примут участие в соревнованиях. От Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк в Беларусь отправились более 130 человек, включая болельщиков и представителей команд КВН, которых ожидает полуфинал корпоративной лиги. Ребята представляют все области Центрального Черноземья – Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую.

- Я искренне верю в наших спортсменов – у них большие возможности и перспективы, нацеленность на результат и сильная поддержка, - отметил Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Для меня как для руководителя их достижения – это крепкое лидерское начало всей нашей команды. И я искренне желаю ребятам побед. А также желаю им получить истинное удовольствие от спорта, общения и знакомства с новыми друзьями.

Сбербанкиада — главный спортивный турнир сотрудников Сбербанка. Это уникальное и крупнейшее внутрикорпоративное соревнование. В этом году на Сбербанкиаде будет представлено 12 видов спорта — от классических шахмат до модного сейчас кроссфита. Соревнования будут проходить на семи различных спортивных объектах. В соревнованиях не принимают участия профессиональные спортсмены.

Формально первая летняя Сбербанкиада прошла в Сочи в 2001 году. При этом еще в 1995 году в Москве на стадионе «Октябрь» состоялась первая летняя спартакиада Московского банка и территориальных банков Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке будут судить пенсионера, который застрелил двоих рыбаков
После драки на дороге в Липецке водителя увезли в багажнике и насильно влили водку
Во время празднования Дня города в Липецке перекроют часть дорог
В коттеджных поселках Липецкой области появился скоростной мобильный интернет
Под Липецком ДТП с грузовиками и легковушкой загорелась бетономешалка
В Липецке состоится выездное совещание по реализации проектов Фонда соцстраха РФ
Бизнесмены просят создать в Липецке информационный портал о предпринимательстве
Браконьерам, поставимшим сети в Дону под Липецком, грозит статья
В Липецке дважды за неделю запретят продавать алкоголь
Под Липецком перевернулся "Фольксваген": погибла 20-летняя девушка
Под Липецком автоледи на "Шкоде" насмерть сбила пешехода
За бренд Липецка проголосовало около 2000 человек
Злодей ворвался в квартиру липчанки и вынес оттуда телевизор и сотовый
Ночью в Липецке пропал 13-летний школьник, нуждающийся в медпомощи
Молодого липчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за сбыт сильнодействующих веществ
Московские трамваи начнут курсировать по Липецку 15 июля
Двое липчан отдали мошеннику 7 млн. рублей за аренду земли под застройку
В Липецке 6 улиц останутся без света из-за опиловки деревьев
В субботу в Липецке до +23 градусов, дожди и грозы
В Липецке телефонного террориста приговорили к 2 годам условно
Банк «Открытие» - партнер вкусного проекта
НЛМК ввел в эксплуатацию комплекс экологичной переработки продуктов коксохимического производства
В Липецке пропал 19-летний парень
Суд оштрафовал москвичку на 50000 рублей за взятку автоинспектору под Липецком
В Липецке поймали маньяка, который совратил четырех школьниц
Стадион Военного городка в Липецке хотят открыть в сентябре
В Липецкой области погиб школьник, пытаясь сделать сальто через забор
В Липецке ушлая пенсионерка украла из банка 5000 рублей