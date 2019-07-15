2019-07-15T11:19:03+03:00
Общество

В Липецке дважды за неделю запретят продавать алкоголь

В областном центре пройдут митинги
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вновь ограничат продажу алкоголяВ Липецке вновь ограничат продажу алкоголяФото: Юлия КЛЮЕВА
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На этой неделе в Липецке дважды ограничат продажу алкоголя. Так, в связи в проведением митингов спиртное запретят продавать в среду, 17 июля, и в четверг, 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

17 июля мероприятие пройдет у Дома Музыки по улице Осипенко, 18. Время проведения митинга - с 16.00 до 18.00. Предполагается, что там соберутся около 1000 человек.

В четверг, 18 июля, митинг состоится там же, только в другое время. Мероприятие пройдет с 18.30 до 20.30. Заявленная численность - 4 тыс. человек.

Напомним, что согласно законодательству, алкоголь запрещается продавать в местам массового скопления граждан во время публичных мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала мероприятий. Вновь купить спиртное можно только спустя 2 часа после их окончания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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