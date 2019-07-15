Бизнесмены просят создать в Липецке информационный портал о предпринимательстве

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-15T13:29:51+03:00

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В Липецке подвели итоги 7 фокус-групп с предпринимателями, которые состоялись на прошлой неделе. Липчане собрались, чтобы выявить проблемы и определить возможные пути улучшения бизнес-климата.

Самыми активными оказались люди, занимающиеся производством. От их группы поступило наибольшее количество предложений: провести масштабный форум, развивать бизнес-инкубатор, запустить бизнес-сообщество с менторством, создать чат предпринимателей.

Также была обозначена проблема в том, что многие предприниматели до сих пор сталкиваются с негативным образом бизнесмена и обесцениванием качественной продукции или услуги, которая априори дороже, потому что включает в себя стоимость аренды помещения, найм профессионалов, закупку проверенных товаров. Идея ввести знак качества нашла положительный отклик у многих предпринимателей.

В целом, по результатам проведенного опроса выяснилось, что 80% довольны деятельностью властных структур и поддерживают проводимые реформы. Остальные 20% открыты к диалогу и активно предлагают свои идеи по улучшению взаимодействия с администрацией, также готовы к участию в экспертных группах при обсуждении проектов законодательных актов.

Наиболее частой просьбой представителей бизнеса стало создание единого информационного портала о предпринимательстве в Липецке и Липецкой области, с возможностью общения с администрацией и информирование о мерах поддержки, последних изменениях в нормативно-правовых актах и законодательстве.

- Развитие предпринимательства — одна из приоритетных задач для администрации города, - считает вице-мэр Кирилл Рыжков. - Мы приложим максимум усилий для выстраивания конструктивного диалога с бизнес-сообществом Липецка и создания комфортных условий для развития. Своевременное получение информации, которая может быть полезна для наших предпринимателей — является важной составляющей процесса взаимодействия. Сейчас мы в поиске оптимального пути и рассматриваем разные способы: от таргета в социальных сетях и публикаций у блогеров до светодиодных конструкций. Все только выигрывают, если предприниматели в курсе текущих дел.

После фокус-групп создан чат всех участников в мессенджере для обмена информацией и, самое главное, все идеи и предложения переданы структурным подразделениям для анализа и реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU