2019-07-15T14:59:35+03:00
Общество

В коттеджных поселках Липецкой области появился скоростной мобильный интернет

МТС сообщает о расширении покрытия скоростным мобильным интернетом коттеджных поселков в окрестностях Липецка, а также в Елецком и Добровском районах области
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Современные телекоммуникационные услуги стали доступны более чем 10 тысячам липчан, проживающим в частных домах в пригороде.

С начала года в рамках программы развития сети была улучшена голосовая связь, расширено 3G и LTE - покрытие в коттеджных поселках Сселки, Горицы и Газопровод. А в селе Коренёвщино и в Жёлтых песках первым и на данный момент единственным оператором, обеспечивающим скоростной мобильный интернет, стала компания МТС. До конца года в планах – запуск еще ряда новых базовых станций в сёлах: Никольское, Гудаловка, и Малей.

Связь стандарта LTE позволяет получить удобный и быстрый доступ к разнообразной полезной информации и сервисам, которые помогают в учебе, развитии творческих талантов и самовыражении, решать различные бытовые вопросы — начиная от оплаты услуг ЖКХ, заканчивая покупками в интернет-магазинах, записью к врачу или приобретением билетов на поезд или междугородний автобус.

«Нам важно обеспечивать скоростным интернетом не только Липецк и крупные города, но и близлежащие окрестности – дачные, садовые и, конечно, коттеджные поселки. Доступ к мобильному интернету в любое время из любой точки делает жизнь липчан комфортнее. И это особенно важно, ведь в большинстве таких населенных пунктов нет другой альтернативы выхода в сеть, кроме как через мобильный интернет», - отметил технический директор

МТС в Липецкой области Сергей Саляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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